كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - بالفيديو.. لايبزيج يصعق هانوفر بثلاثية نظيفة في البوندسليجا

لايبزيج

فاز لايبزيج على مضيفه هانوفر، بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

وعلى ملعب (أود أرينا)، سجل للضيوف كل من، الظهير الأيسر مارسيل هالستنبيرج (ق45+3)، من ركلة جزاء، والمدافع فيلي أوربان "هدفين"، (ق64 وق85).

وبهذا الفوز، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 37، في المركز الرابع، فيما تجمد هانوفر عند 11 نقطة، في المركز قبل الأخير مؤقتا.