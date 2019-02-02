كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - باحث: نتنياهو يستغل وجود إدارة ترامب لفرض واقع جديد بالخليل

قال أشرف العجرمي الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستغل تطورًا دوليًا مهمًا وهو وجود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أخذت مَوقفا متشددًا للغاية ضدَّ الأمم المتحدة، وكذلك ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وضدَّ تدخل أي جهة دولية فيما يَتعلق بِالشأن الإسرائيلي، وبالتالي يُريد تَثبيت حقائق وأمر واقع بِاستغلال وُجود إدارة ترامب، في سُدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مُرتبط أساسًا بقرار إسرائيلي ربما لا يذكره الكثيرون لأول مرة.

وأضاف العجرمي، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنَّ إسرائيل تقر بناء منازل جديدة في قلب مَدينة الخليل منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، وهناك مشروع استيطاني يستهدف قلب الخليل البلدة القديمة محيط الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء وكل الأماكن الموجودة في قلب المدينة.

وبعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، ومطالبتهم بمغادرة المدينة، نكون أمام انتهاكات إسرائيلية جديدة، تطرح معها تساؤلات عدة، ماذا تريد إسرائيل من وراء ذلك.. هل لتفتح شهية المستوطنين على ارتكاب مجزرة جديدة دون شهود، ولماذا لم تستمع إسرائيل للرفض الدولي لهذه الخطوة، وأين الأمم المتحدة، وكيف ستتعامل السلطة مع هذا التصعيد، وفي النهاية إلى أين تتجه الأوضاع في الخليل والتي تشهد توترا مستمرا.