كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - نائب الرئيس الامريكى يدعو لإنهاء "ديكتاتورية مادورو" في فنزويلا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أثناء تجمع سياسي في ولاية فلوريدا يوم الجمعة إن وقت الحوار في فنزويلا انتهى وإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

جاءت تصريحات بنس في إطار الضغوط الأمريكية لمساعدة المعارضة التي تحاول الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بنس أمام الحشود "ليس هناك وقت للحوار. هذا وقت الفعل... حان الوقت لإنهاء ديكتاتورية مادورو بشكل حاسم وللأبد".

واعترفت الحكومة الأمريكية بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد ودعت دولا أخرى إلى أن تحذو حذوها.

وقال بنس إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة لإيصال مساعدات إنسانية لفنزويلا.

وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا والجمعية الوطنية والرئيس جوايدو".