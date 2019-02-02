كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - البنتاغون يعلن اجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود المكسيكية

تستبق واشنطن وصول موجات من المهاجرين إلى حدودها، بنشر قوات من حرس الحدود وإجرائها تدريبات واسعة النطاق قرب الحدود الدولية مع المكسيك، وسط قلق واشنطن من تدفق موجات مهاجرين قادمين من أميركا الوسطى.

ونشرت وكالة "رويترز"، الجمعة، مقاطع فيديو صورت من سيوداد خواريز في المكسيك، الخميس، ضباطا في عدة مكافحة الشغب يستخدمون الغاز.

وفي نقطة عبور تيجوانا في وقت متأخر من الخميس، وضع ضباط أسلاكا شائكة في إطار عملية أمنية أخرى.

وكان البنتاغون قد مدد في يناير الماضي فترة انتشار قواته على حدود الولايات المتحدة الجنوبية، علما أن مهمة هذه القوات التي يبلغ تعدادها 4500 جندي، كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر.

ومهمة هذه القوات العسكرية دعم حرس الحدود في مواجهة مجموعات من آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى.