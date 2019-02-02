في يوم الحجاب.. تعرف على أسباب تخصيص يوم عالمي له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يحتفل العالم في الأول من شهر فبراير من كل عام باليوم العالمي للحجاب، حيث تقوم العديد من السيدات غير المحجبات بارتدائه لمدة يوم لنشر التجربة والتوعية بالحجاب، وتجري الفعاليات في 140 بلداً حول العالم.

والدافع وراء تخصيص يومًا للحجاب من كل عام هو تكرار حوادث التنمر التي تعرضت لها عديد من الفتيات في عدد من المدن حول العالم، ومواجهة أعمال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات المحجباب.

وأطلقت تلك الحركة التي تحولت فيما بعد ليوم عالمي للحجاب، الأمريكية من أصل بنغالي "ناظمة خان" في الولايات المتحدة عام 2013، ودعت غير المحجبات إلى ارتداء الحجاب في هذا اليوم، وكانت ناظمة خان قد تركت بنجلاديش مع أهلها، وتوجهت إلى أمريكا في عمر 11 عاماً، وفق ما نشره موقع "يورو نيوز".

ويكون إحياء اليوم عبر ارتداء النساء غير المحجبات للحجاب في هذا اليوم بهدف رفع الوعي حول الحجاب، وتقبل مظهر الأشخاص المختلفون عنك.

ومن المتوقع مشارکة مئات الآلاف في إحیاء الیوم العالمي السابع للحجاب من جمیع أنحاء العالم، كعادة السنوات السابقة.