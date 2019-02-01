كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - أسامة كمال: مصر شوكة فى حلق الأعداء والعالم لا يستطيع انتقاد فرنسا

معتز عوض

شن الإعلامي اسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC ، هجوما لاذعا، علي كاتب مغربي قام بتحريف كلامه اثناء رده علي سي ان ان.

وقال كمال، " الكاتب اتكلم في مقاله لأني قولت إن الاعلام مهنتي من 36 سنة وبالتحديد من يونيو 1982 فاتكلمت عن الاسقاط اللي عملته سي إن إن بارفاق صورة بتحمل معاني محددة مع بيان النائب العام عن تحقيق في موضوع مرتبط بحقوقيين ومدونين بتقول انهم محبوسين".

وتابع كمال "تعاملي مع الموضوع كان من وجهة نظر حرفية اتعلمناها في زمن كان لسة الكاتب يا في المدرسة بيلعب في الطين يا كبير وبرضه بيلعب في الطين ".

ووجه كمال رسالة للصحف والمواقع التي تهاجم مصر قائلا" انتو ليه محروقين من البلاد كده، وليه مصر وقفه في زوركم كده".

وتحدي كمال اعداء مصر بالحديث عن مع قرار منح مجلس الدولة الفرنسي لقوات الأمن الحق في استخدام بنادق الخرطوش المطاط عالي السرعة للسيطرة على الاحتجاجات الأسبوعية بتاعة حركة السترات الصفراء، وهذا كلام على لسان قناة (فرانس 24) الإخبارية.