كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - معهد العيون: نعاني من نقص القرنية وتفعيل القانون يحل الأزمة

معتز عوض

قال شريف كراوية، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، إن أغلب أمراض العين في مصر تتلخص في أمراض قرنية العين نتيجة عوامل بيئية أو عادات خائطة ترفع معدل قرحة القرنية.

وأضاف كراوية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإصابة بقرحة القرنية قد تكون نتيجة تلوث أو انتقال عدوي نتيجة البيكتريا.

وكشف الأستاذ شريف كراوية، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أن هناك نقص في عمليات زرع القرنية لأنها تؤخذ من إنسان متوفي حديثا ويتم استبدالها للمريض المصاب ويعود إلى سابق نظره بعد إجراء العملية.

واضاف الأستاذ شريف كراوية، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أن القانون لو تم تطبيقه بشأن الحصول على القرنية من الشخص المتوفي حديثا سيسهم في وجود مخزون من القرنية لإجراء العمليات التي تبلغ من 10 إلى 15 عمليات في اليوم، كاشفا أنه في حال استيرادها من بنوك خارجية تصل قيمتها نحو 15 ألف جنيه.

وأشار رئيس معهد بحوث أمراض العيون إلى أن عدد المترديين على المعهد نحو 500 حالة في اليوم كاشفا أن عدد قوائم الانتظار تبلغ 270 حالة ويتم جراء عمليات في حال توفر قرنية في المستشفى .