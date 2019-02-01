أحيت المطربة السورية أصالة نصري ذكرى وفاة والدها، اليوم، قبل أسبوع من حلولها، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأرفقت أصالة صورة والدها الراحل برسالة مؤثرة، تحدثت خلالها عن حياتها بدونه، وكتبت: "الفرق كبير بين وجودك وعدمه.. رغم إني أحاول أن أكتشف جوابك حين أتساءل، وحين أحتار، أغمض عيناي وأسألك.. ماذا أفعل يا حبيبي؟ اليتم ليس فقط برحيل الأهل، اليتم هو أن الجواب والاستشارة تأخذ وقتًا لاختيار الصواب، والنصيحة الصادقة تأتي متأخّرة".
وتابعت: "حافظوا على من حولكم ما استطعتم، لا تخترعوا مبررات كي لا تكونوا في كل لحظة تحت أقدامهم، نعم أنا أحب أبي كما لم تحب ابنة أبيها، وتعبت دونه، ولكنني أستشعر الأمان حين أكون مع أولادي وزوجي وكأني ابنة له ولست زوجة، وأستشعر الأمان بين أصحابي وآبائهم الذين أعرف أيضًا أن أصيغ مشاعر الابنة لهم وليست الصديقة، فكلمة (بابا) أقولها لكل من يهديني بعض من الأمان، لزوجي لابني لأخي ولصديقي، حتى لبعض الغرباء الذين ألتقيهم فأرى في سلامهم أمان، رحم الله أبي وكل من رحل قبله وبعده، وحفظ آبائكم من كل مكروه".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تحيي ذكرى وفاة والدها برسالة مؤثرة: "اليتم ليس برحيل الأهل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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