بالفيديو| سما المصري: "أنا شرسة وكنت عاوزة أضرب كام راجل بالشلوت"

أكدت الراقصة سما المصري خلال استضافتها اليوم مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامجها "قطعوا الرجالة" المُذاع على فضائية "النهار" أنها لو كانت تعلم اسم البرنامج لكانت فعلت بعض التحضيرات، قائلة: "لو كنت أعرف اسم البرنامج كنت نزلت مسكت كام راجل إدتهم كام بونية على كام شلوت".

وسألت راغدة شلهوب "سما" عن كونها امرأة شرسة، لترد مؤكدة: "أها شوية".

ومن المقرر أن تتحدث سما اليوم عن مشوارها وإثارتها للجدل بالفترة الأخيرة، وعلاقتها بالجنس الآخر خلال الحلقة.

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