قالت الفنانة سما المصري، إن الرجال لا يحبونها لأنهم يضعون توصيفا معينا للأنثى عكس ما تنتهجه هي.
وأضافت سما، خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "القاهرة والناس": "أنا زي القطط بخربش، أنا كان بداياتي أغاني سياسية ضد الإخوان وده ضايق ناس معينة مني، وفيه ستات بتضايق مني طبيعي وكرهاني من غير سبب واضح، وفيه بيكرهوني عشان مش عارفين يعملوا اللي أنا بعمله".
وتابعت: "عندنا في المجتمع الشرقي إن الست متعليش صوتها ولا جريئة فأما راجل يشوفني بعمل عكس كده ممكن يضايق وده طبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري: "الستات بتكرهني عشان مش عارفين يعملوا اللي أنا بعمله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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