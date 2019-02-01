قبل موعدها بأسبوعين.. نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مولودتها الثالثة التي أطلقت عليها اسم "ليا". وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أكدت أن "عجرم" وضعت مولودها قبل الموعد المحدد بأسبوعين. وكانت نانسي تشارك جمهورها بلحظات حملها، منذ إعلانها الأمر عبر "إنستجرام"، ومن ثم التشاور مع جمهورها في اختيار اسم المولودة بعدما أعلنت عن جنسها، وجلسات تصويرها بإطلالات الحمل، وكانت آخر ما كتبته الفنانة عبر حسابها على "تويتر" حول حملها: "قريبا سوف تأتي.. قريبا سوف تملأ حياتنا الفرح". يذكر أن نانسي لديها طفلتان، هما إيلا وميلا. ​

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