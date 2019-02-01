محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر

يبحث كثيرون ممن يعانون من زيادة الوزن عن أي وسيلة تساعدهم في فقدانه، حتى أن البعض يبحث على الانترنت عن وصفات للتخسيس، أو يلجأ إلى تناول أعشاب التخسيس التي تُباع في المحال التجارية والصيدليات، إلا أنها تسبب أضرارًا متعددة.

مشكلات صحية

الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، رأى أن الأعشاب التي يتم الترويج لها على أنها أعشاب تخسيس في الأساس أعشاب ملينة ومدرة للبول، وبالتالي فهى تسهم بالفعل في تقليل الوزن لكن بطريقة غير صحية لأنها تعمل على تصفية الماء من الجسم وليس الدهون، الأمر الذي يسبب أضرار متعددة، مثل:

لمزيد عن بدائل مضمونة لأعشاب التخسيس.. تناولها بشروط..اضغط هنا