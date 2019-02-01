غير التدخين.. تعرف على أبرز أسباب ظهور بقع الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا ينبغي اهمال بقع الأسنان -إذا لم تكن مدخناً- وتنظيف الأسنان عامل من عوامل ظهور هذه البقع، كما أنها ترتبط بالتدخين في أحيان كثيرة، لكن يمكن أن يكون سبب بقع الأسنان مشاكل صحية، وهذه هي أبرزها، وفق ما نشره موقع "webteb".

- التسوس

يحفر التسوس الطبقة الخارجية للسن، ويسمح ذلك بتسرّب الصبغات والألوان الموجودة في الأطعمة والمشروبات إلى حد الحفر لتشكل بقعاً.

- تلف العصب

إذا كان لون البقعة رمادياً أو بنياً قد يكون السبب تلف العصب، ويتطلب الأمر علاجاً.

- تنظيف الأسنان

إهمال صحة الفم وعدم تنظيف الأسنان جيداً يسمح للبكتريا بإنتاج لون مائل إلى الأخضر أو البرتقالي.

- التقدم في العُمر

عند مرحلة معينة من الشيخوخة تصبح الطبقة الخارجية للأسنان صفراء.

- لون البقعة

إذا كان لون البقعة أبيض أو أسود أو بنياً قد يكون ظهورها إشارة إلى سوء تنظيف الأسنان وعدم استخدام الخيط لتنظيف ما بين الأسنان بانتظام.

- الإصابات

كسور الأسنان والإصابات والصدمات تسبب اصفرار الطبقة الخارجية للسن.