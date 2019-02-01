فساتين سهرة محتشمة اعتمدتها النجمات.. تناسب المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 فبراير 2019 09:02 مساءً - أصبحت الأزياء المحافظة جزءًا لا يتجرأ من الأناقة، وشهدت رواجًا كبيرًا بين نساء الوطن العربي، حتى غير المحجبات، ربما لأنها تتّسق مع ثقافة الشرق، كما أنها تُشعر المرأة بمزيد من الراحة وحرية الحركة.



قليلًا ما تعتمد النجمات فساتين سهرة محتشمة، ولكن خلال الفترة الأخيرة تألق عدد منهنّ بتصاميم محافظة أنيقة، تعدّ اختيارًا مناسبًا للمرأة المحجبة، بخاصة وأنها فساتين ماكسي مزودة بأكمام طويلة.



فستان واحد تألق به ثلاث شهيرات



اعتمدت كل من الإعلامية ريا أبي راشد، والمطربة اليمنية بلقيس فتحي، والإعلامية ومدونة الموضة نهى نبيل، فستانًا أنيقًا من تصميم زينة زكي.

جاء الفستان من خامة الشيفون المنسدلة بنعومة، ليغطي الجسم بالكامل، وتمكنت المصمّمة من مزج أكثر من صيحة بطريقة متناغمة، تميّز الفستان بأكمام فضفاضة يعلوها صيحة الكاب المنسدل من الكتف حتى نهاية الفستان، كما تزيّن برقبة طويلة ورباط عنق أنيق.

اختارت كل نجمة لونًا مميزًا يتماشى مع لون بشرتها.

حيث اعتمدت بلقيس فتحي صاحبة البشرة الحنطية، ظلًّا فاتحًا من الوردي، أما نهى نبيل فاختارت الأرجواني ليضيف لبشرتها نضارة، وأخيرًا ذهبت ريا أبي راشد إلى لون 2019، المرجاني.



اختيارات شيرين عبد الوهاب الأخيرة تناسب المرأة الشرقية



ظهرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال حفل زفاف شقيقتها، بفستانين تميّزا بالأسلوب المحافظ، الأول جاء مزينًا بنسيج الدانتيل المكون من الورود البارزة، بتصميم مستقيم وأكمام منفوخة، وازدان من الخصر بحزام من الساتان، أما الثاني فجاء من المخمل الأسود، واعتمد على تطريز الصدر والرقبة، الذي جاء متجانسًا على سوار الفستان الذهبي.



أما النساء المغرمات بالتطريز الفاخر والأزياء المترفة، فعليهنّ محاكاة اطلالات المطربة اليمنية بلقيس فتحي، بخاصة الفستان الذي اعتمدته في حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، بتوقيع فاراز منان.

جاء التصميم مستوحًى من الأزياء الهندية المعروفة بالتطريز الذهبي الفاخر، كما زينه وشاح وضعته على أحد الكتفين.



إذا كانت الأزياء المحافظة جزءًا من الثقافة العربية، وقد يكون رواجها بين نجمات العرب أمرًا متوقعًا، فاللافت حقًّا هو ظهور نجمات عالميات على السجاد الأحمر بفساتين محتشمة تغطي الجسم بالكامل.