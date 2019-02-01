موديلات عبايات مخصّرة تزيدكِ رشاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 فبراير 2019 09:02 مساءً - تميل كثير من الصبايا إلى ارتداء العبايات المخصّرة، والتي تعتمد على إبراز منطقة الوسط أو الخصر، والتي تجعل الفتاة تبدو أكثر رشاقة، وهو الأمر الذي يرغبنَ أن يظهرنَ به باطلالتهنّ.

لذلك أصبحنا نجد كثيرًا من موديلات عبايات مخصّرة سواء بحزام الخصر أو بالتصميم الضيّق، جمعناها لكِ لتختاري منها ما يناسبكِ.

هذا الشتاء يمكنكِ اختيار العباية السوداء من Alzain Abaya الزين عبايه، فالخامة الأنيقة من الستان اللامع التي تتوسط تصميم العباية، أضافت لمسة جذابة للموديل، مع حزام الخصر، نسقيها مع الحجاب الأسود أو الرمادي ليتناسق أكثر مع الحزام، والسنيكرز سيكون خيارًا ممتازًا لاطلالة مريحة وشبابية؟

ليس شرطًا أن يكون تصميم العباية بحزام الخصر، لتبرزي رشاقتكِ، فيمكن أن تكتفي بالتصميم الضيق من هذه المنطقة مع مشدّ بسيط، كالموديل من Alzain Abaya الزين عباية، مخصّرة، والذي يناسب أكثر المراهقات لأوقات الذهاب للجامعة، لاسيما مع شنطة Tote.



لمحبات التصاميم الكلاسيكية، فهذه العباية من مونيا ديزاين Monya Designs مع التطريزات باللون الأسود، وحزام الخصر، يجعل من هذه القطعة مميزة بخزانتِك، ترتدينها بكل الأوقات، لكنها أكثر ملاءمة لأوقات ما بعد الظهر، بخاصة وإن نسقتِها مع كلتش ملون ذهبي، وطرحة نود روز، وحذاء نود.

لفتنا العباية الكتان من عبايات لينين Linen، مع الخيوط الصفراء المطرزة على العباية كافة، بأسلوب كاجوال، نسقيها مع حذاء الميول المفتوح من الخلف، أو السنيكرز مع الجينز، حتى وإن ربطتِها بحزام الخصر.



لِمَ لا تسغلين حزام الأوف وايت الشهير Off White والمتربع على عرش الموضة هذا العام، وترتديه مع العباية كالتصميم من Abaya Designs عباية ديزاين، وناسب أكثر، الجلد اللامع في تصميم العباية، لكنّ هذا الموديل خارج عن المألوف إن كنتِ تحبين هذا الذوق الجريء.

الألوان المخملية مع تطريزات الدانتيل الناعمة، جاءت مناسبة للصبيّة التي تبحث عن الأجواء الهادئة في التصاميم، وحزام الخصر كان في محله مع التصميم المنسدل للعباية من Abaya Designs عبايه ديزاين، سيلائمها الشنطة الميني والكعب العالي السميك باللون النحاسي مثلًا.

عبايات بيضاء مخملية لمحبات البساطة

عبايات عملية من إنستقرام الفاشينيستا المحجبات

عبايات كلاسيكية موضة 2019 لمختلف مناسباتِك