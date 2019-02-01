كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 فبراير 2019 09:02 مساءً - تعاني العديد من السيدات من مشكلة اللون الداكن حول الأظافر، ووجود بعض البقع الصفراء الموجودة بها . تعرفي الى بعض العلاجات المنزلية وطريقة التخلص من السواد حول الاظافر من خلال استخدام حلول طبيعية بسيطة لتبييض لون بشرة الجلد حول أظافرك.



البندورة

فعالة جدًا في إشراق الجلد بشكل طبيعي، تحتوي الطماطم على الأحماض المطلوبة التي تساعد في إزالة التصبغات، وتضيء الجلد حول أصابعك، يمكنك أخذ طماطم متوسطة الحجم وتقطعيها إلى شريحتين، وافركي شرائح الجلد حول الأظافر.



الألوفيرا جل

جل الصبار يحتوي على خصائص الشفاء ومضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد شباب الجلد، وبالتالي جعله أكثر إشراقًا وناعمًا. بانتظام تطبيق هذا على جلدك، يمكن أن تعطيك النتائج المرجوة.



زبادي

اعتمدي الزبادي في طريقة التخلص من السواد حول الاظافر، فهو مكون سحري يساعد في حل معظم مشاكل البشرة، يساعد حمض اللاكتيك في اللبن على إزالة خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يحسن بشرة الجلد حول أظافرك.



عصير البطاطا

تعتبر البطاطا كعامل تنظيف يساعد على تنظيف البشرة بعمق، وبالتالي يحارب التصبغ وتغاير لون البشرة، ضعي مستخلص العصير من البطاطا المبشورة على أصابعك بمساعدة قطن/ وسادة أو كرة. بعد 15-20 دقيقة يمكنك غسلها باستخدام الماء العادي.





الكركم

هو عامل أساسي يساعد في تحسين لون البشرة، ويُستعمل في طريقة التخلص من السواد حول الاظافر. فقط اخلطي مسحوق الكركم مع بضع قطرات من الماء يكفي لصنع عجينة، ضعي هذا على الجلد حول أظافرك، وقومي بالتدليك بلطف وستدهشين بالنتيجة.

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