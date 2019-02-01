كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - نقل الفنان لطفي لبيب إلى المستشفى.. وإلغاء ندوته بـ«معرض الكتاب»
أعلن محفوظ علي، المشرف بالصالون الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن إلغاء ندوة الفنان لطفي لبيب، بسبب تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، كاشفا عن محاولات لاستبداله بالفنان سيف عبد الرحمن.
ويقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه، ويستضيف "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، وشخصيتي العام "ثروت عكاشة وسهير القلماوي".
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