كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - مصطفى بكري: مذبحة بورسعيد أحد فصول المؤامرة التي شهدتها مصر

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن مذبحة استاد بورسعيد هي أكبر كارثة حدثت في تاريخ الرياضة المصرية وكانت من ضمن مؤامرات عام 2011.

وتابع بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن هذه المجزرة حدثت عقب مباراة المصري والأهلي وراح ضحيتها 74 شهيدا ومئات المصابين.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مذبحة استاد بورسعيد هي فصل من فصول المؤامرة التي شهدتها مصر في عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أنه حادث استاد بورسعيد كان حلقة جديدة في استهداف الوطن المصري موضحا أن الأحداث التي حدثت خلال تلك الفترة لم تكن محض مصادفة وتم إعداد سيناريوهات عديدة حتى يسقط وتم استهداف الوطن من خلال قوى متآمرة أردت له الانهيار ليحلق بدول أخرى سقطت وتمزقت وضاعت مؤسساتها وانهارات حصونها القوية.