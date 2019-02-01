كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - مريم حسن بطلة مسلسل أحمد السقا الجديد



تعاقدت الفنانة مريم حسن على المشاركة فى بطولة مسلسل "أبو جبل" أمام الفنان مصطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى"، حيث تقدم مريم دور إحدى البطلات الثلاث فى العمل مع مصطفى شعبان. ويشارك فى بطولة المسلسل نجلاء بدر ودياب ومحمود البزاوى ومحمد على رزق. ويظهر مصطفى شعبان بشخصية تاجر كبير يعمل فى السوق ومن المقرر بدء تصوير المسلسل الأسبوع المقبل.

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