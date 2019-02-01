كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - نجوم ونجمات تطلقوا في عام 2018 .. تعرفوا عليهم

استكمالاً للأحداث السيئة التي شهدها عام 2018، فقد انفصل عدد كبير من النجوم والنجمات عن أزواجهم، بعد قصص حب التي لم يتوقع أحد انتهاءها بهذا الشكل.

* أعلنت النجمة غادة عادل انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاماً، لكنها لم تكشف عن الأسباب التي أدت الى الطلاق، والغريب أنها لم تعلن عن الخبر إلا بعد فترة من الانفصال، وذلك احتراماً لرغبة مجدي، والذي انفصلت عنه بعد زواج أنجبا خلاله خمسة أبناء، وبعد تعاونهما في أكثر من عمل فني.

* أما طلاق ناهد السباعي من زوجها محمد عبد ربه فكان الأكثر إثارةً للجدل هذا العام، بحيث انفصلا بعد عقد قرانهما بأسبوع وقبل إقامتهما حفل الزفاف بأيام. وعلّقت ناهد على هذا القرار الغريب بالقول: “كل شيء قسمة ونصيب. لقد اكتشفت أن اختياري لم يكن موفقاً، والحمد لله اتخذت القرار في الوقت المناسب”.

* تنضم أيضاً مي سليم إلى الفنانات المثيرات للجدل هذا العام، بسبب انفصالها السريع عن وليد فواز، وبعد زواج لم يستمر لأكثر من شهر، وقد خرجت بعض الأقاويل زاعمةً أن خوف مي سليم على حضانة ابنتها “لي لي” وراء انفصالهما، لكن مي نفت كل ما تردد حول هذا الأمر، إلا أنها في الوقت نفسه لم تكشف عن أسباب الطلاق، لتبقى هذه العلاقة من أغرب العلاقات العاطفية التي شهدها عام 2018.

* أعلنت ملكة جمال سورية سارة نخلة، طلاقها من الممثل أحمد عبدالله محمود، وذلك بعد قصة حب طويلة وزواج استمر ثلاث سنوات، لكنها لم تكشف عن أسباب هذا الانفصال المفاجئ.

* وشهد عام 2018 طلاق النجمة الكويتية هند البلوشي بالتزامن مع إطلاقها فيديوكليب أغنية “مستفز” والتي اعتبرها طليقها مشاري العوض تسيء إليه، فكشف عن طلاقهما قبل فترة من صدور العمل، مؤكداً أنهما انفصلا العام الفائت، لكنّهما تكتّما على أسباب الطلاق.

* الإعلامية حليمة بولند تطلّقت بعد مرور شهرين على زواجها من المحامي عبدالرزاق العنزي، وقد أثار خبر انفصالهما حالة من الجدل إذ كانت تجمعهما قصة حب قوية لكن لم يكتب لها الاستمرار، ولم تكتفِ بولند بذلك، بل عادت إلى طليقها ووالد ابنتيها عبدالسلام الخبيزي.

حليمة بولند

• انضمت الفنانة رانيا يوسف إلى قائمة المطلّقات لعام 2018، حيث أعلنت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” خبر انفصالها عن رجل الأعمال طارق عزب، بعد زواج استمر ست سنوات، وكتبت معلّقةً: “بكل حب واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي… قدّر الله وما شاء فعل”، ليردّ عليها طارق برسالة مؤثرة، قال فيها: “قدّر الله وما شاء فعل… أحلى وأجمل وأحنّ الناس… حبيبتي اللي هندم عليها عمري كله”.

رانيا يوسف

وعلى الرغم من عدم كشفها عن أسباب الانفصال، أكدت مصادر مقرّبة منهما، أن الغيرة كانت السبب الرئيس وراء طلاق رانيا، حيث لم تتحمل غيرة طارق عزب الشديدة عليها.