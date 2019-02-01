كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - لقطات صادمة للحظة اعتداء مدير على موظف بالضرب - فيديو

وثق مقطع فيديو لقطات صادمة للحظة اعتداء مدير في إحدى الشركات، على موظف بالضرب القاضية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، وتم تصويره في روسيا، المدير وهو يسير برفقة عامل بين أحد الممرات في المكان، ويتحدث معه وفجأة نشبت بينهما مشادة كلامية مما أثار غضب المدير.

ووفقا لموقع لايف ليك، اعتدى المدير على الموظف بالضربة القاضية، حيث لكمة في وجهه مما تسبب في سقوط الأخيرة على الأرض ولم يتحرك، بينما تركه الأخير ورحل من المكان، ووقف الموظفون الآخرون يشاهدون الموقف.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الواقعة، أو سبب اعتداء المدير على الموظف بتلك الطريقة الوحشية.