كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - رئيس الجامعة البريطانية يشارك في المؤتمر العالمي للأخوَة والإنسانية بالإمارات

يشارك الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر في أعمال المؤتمر العالمي للأخوَة الإنسانية، الذي يعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 3 و 4 فبراير، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، وكبار القادة الدينيين من جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية أن الجامعة ومجلس أمنائها برئاسة محمد فريد خميس، تولي إهتماما كبيرا بدعم الإنساية والسلام وسبل التعايش سواء في مصر أو في كافة بلدان العالم، لما لذلك من أثار إيجابية على جودة الحياة وتحقيق الرخاء الذي يعيقه التعصب الديني والعرقي وما ينتج عنه من صراعات وحروب".

وأضاف حمد :" سوف يناقش المؤتمر ثلاث محاور رئيسية ( منطلقات الأخوَة الإنسانية، وأهم التحديات التي تواجه الأخوَة الإنسانية بين جميع البشر، المسؤلية المشتركة لتحقيق ذلك) فضلا عن تضمن المؤتمر للقاء تاريخي يجمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، كأكبر قامتين دينيتين على مستوى العالم".

وأشار رئيس الجامعة البريطانية إلى أن كافة الأديان تدعو إلى إحترام الإنسانية والتسامح والسلام، وتلك المعتقدات راسخة في كافة الديانات السماوية، وعلى الرغم من ذلك يوجد من يعتنق أفكار مغايره تدعو إلى ما هو عكس ذلك، مما يستدعى ويستوجب مجابهتهم حفاظا على المجتمعات.