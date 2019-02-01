كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - العنابي القطري يصنع التاريخ ويتوج بكأس آسيا للمرة الأولى

قطر

حقق المنتخب القطري معجزة بالتفوق على كل منافسيه في بطولة آسيا وضرب المنتخب الياباني بثلاثية في النهائي ليتوج باللقب الأول في تاريخه على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

منتخب قطر سجل الهدف الأول عن طريق الرائع المعز علي في الدقيقة 12، وأضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يقلص الفارق تاكيمي مينامينو في الدقيقة 69، ثم أنهى أكرم عفيف اللقاء بهدف في الدقيقة 82.

الفريق القطري لم يستقبل أي أهداف طوال مشوار البطولة باستثناء الهدف الذي سجله الفريق الياباني في المباراة النهائية، ليحقق لقبه الأول بطريقة استثنائية.

ملخص المباراة

بدأت قطر المباراة بضغط مبكر أسفر عن هدف في الدقيقة 12 بتسديدة خلفية مزدوجة من المعز علي الذي تسلم الكرة بيسراه وقبل أن تلمس الأرض هيأها بيمناه وقبل أن تهبط سدد قذيفة بيسراه لتمر خلف ظهره إلى الشباك معلناً عن هدف رائع.

وفي الدقيقة 26 أضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني للمنتخب القطري بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى مرت إلى الشباك اليابانية لتعلن عن هدف ثاني للفريق القطري.

وانطلق أكرم عفيف في دفاعات الفريق الياباني في الدقيقة 55 قبل أن يمرر داخل منطقة الجزاء الكرة إلى عبد العزيز حاتم لكن اللاعب القطري فشل في التعامل مع الكرة.

وقلص المنتخب الياباني الفارق في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب تاكيمي مينامينو الذي انفرد بعد تمريرة ضربت الدفاع القطري ليسجل بوضع الكرة من فوق الحارس إلى الشباك معلناً عن أول هدف في شباك العنابي.

ومن مرتدة خطيرة كادت قطر أن تنهي اللقاء بهدف ثالث بعد تمريرة من عفيف إلى عبد العزيز حاتم الذي راوغ وسدد قذيفة بيسراه ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية في الدقيقة 78.

ونفذت الركنية ليلمسها يوشيدا قائد اليابان بذراعه ويلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو "VAR" ليحتسب ركلة جزاء ويمنح اللاعب الياباني إنذار، قبل أن ينفذ أكرم عفيف اللعبة بتسديدة على يسار حارس اليابان معلناً عن الهدف الثالث 83.

ونجح الفريق القطري في الدفاع عن مرماه بالشكل الأمثل في الدقائق الأخيرة ليمنع اليابان من العودة مجدداً ويظفر بلقب كأس آسيا الأول في مسيرته.