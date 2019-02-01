كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - كيف تحقق مصر أولويات افريقيا فى التنمية .. موضوع أسامة كمال بمساء DMC

معتز عوض

تحل الكاتبة النمساوية اللبنانية سونيا بوماد فى ضيافة اسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC ، اليوم الجمعه في تمام الساعة العاشرة لتكشف تفاصيل تجربتها فى الحياة خارج الوطن ولماذا توجهت لكتابة الرواية وما الذى غير مسارها من مدرسة بيانو الى ناشطة فى حقوق الانسان.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يسال اسامة كمال سؤالا ماذا نعرف عن منظمة الاتحاد الافريقى وماذا يمكن ان تقدم مصر لأفريقيا على رئاستها للاتحاد التى تبدا خلال ايّام، كيف تحقق مصر أولويات افريقيا فى التنمية الاقتصادية والامن خلال عامين.

ويحلل الفقرة مع اسامة كمال في الاستديو كلا من السفير احمد حجاج والمهندس علاء عز القائم بأعمال امين عام اتحاد الغرف التجارية الافريقية وأمين عام اتحاد الغرف التجارية والباحث رمضان قرنى مدير تحرير دورية آفاق افريقية.