كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - لحظة سقوط منصة بأعضاء حزب سياسي نيجيري - فيديو

تعرض مجموعة من السياسيين النيجيريين إلى موقف محرج للغاية أمام أنصارهم.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، اعتلى قادة الحزب الديموقراطى منصة خشبية وأخذ أحدهم يلقى كلمته على المتواجدين بينما يحيط به عدد كبير من أعضاء الحزب.

ويبدو أنهم لم يقدروا ثقل حجمهم على المنصة فظلوا أعلاها بهذا العدد الكبير لتفاجئ الحضور بانقلابها بهم، وسقوط كافة من كان يقف أعلاها أرضا.

كان الموقف محرجا للغاية خاصة أن أعضاء الحزب كانوا يستعرضون أنفسهم أمام الجمهور في ولاية كيبي، ولم يذكر الموقع معلومات عن الإصابات التي وقعت بسبب الحادث.

بدت مجموعة صغيرة من أعضاء الحزب متماسكة حتى النهاية لكن أحدهم استند على الآخر ليسحبوا بعضهم البعض للأسفل ويختفى الجميع من أمام الكاميرا.