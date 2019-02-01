كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - سائق ينقذ ثعلبا من مأزق - فيديو

سائق شاحنة ثعلبا وقع في مأزق تركه لا يرى، ووفقا لما نشره موقع لايف ليك، شاهد إدوارد لينو نونيز الثعلب يدور حول نفسه في دوائر محاولا التخلص من علبة حليب حوصرت رأسه بداخلها.

وضع السائق الذي كان مسافرا إلى بونتا أريناس جنوب الأرجنتين هاتفه أرضا وتوجه نحو الثعلب لمساعدته فأمسك بالعلبة وبدأ يجذبها حتى مزقها تماما ثم أطلق سراح الثعلب في الصحراء.

كان الثعلب خائفا في بداية الأمر وأخذ يحاول الفرار من يد الرجل لأنه لم يكن يعلم من الذي يمسك به، لكنه أصبح أقل قلقا بعد نزع العلبة وأوقفه السائق أمام الكاميرا ثم تركه ليركض بعيدا بسرعة كبيرة.