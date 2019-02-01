كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - الإمارات تطالب بضغط دولي على الحوثيين

التقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق السويد حول اليمن.

وطالبت حكومة الإمارات والسعودية واليمن مجلس الأمن الدولي الخميس بتعزيز الضغط على المتمردين الحوثيين من أجل ترسيخ هدنة في اليمن.

وقال قرقاش للصحافيين بعد اللقاء "نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية".

وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال "لا نريد أن نطلق عملية" عسكرية في الحديدة.

وأضاف: "ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما" في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار.