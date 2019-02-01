كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - شاهد...رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لها مع والدها



نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة نادرة بصحبة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت علي الصورة قائلة: "وبحب الناس الرايقة اللى بتضحك علطول، مهما كانت مصاعب الحياة بتغلب عليها بضحكتك وقول يارب". يذكر ان اخر اعمال رانيا مسلسل ابو العروسة 2 تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.





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