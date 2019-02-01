كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - ضبط سمسارة عقارات عليها 194 حكم حبس بالإسكندرية
نجحت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط المحكوم عليها دميانة .إ.ص - سمسارة عقارات - ومقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان بأمن الإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 194حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص .
ولغت مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس وكفالات قدرها 118 ألف جنيه وغرامات بلغت 314 ألف جنيه ).
كما تم ضبط المحكوم عليها/سوزان .إ.ص - بائعة بمحل ملابس - ومقيمة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 173 حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص ، بلغت مدة العقوبة فيها 57 سنة حبس وكفالات قدرها 92 ألف جنيه وغرامات قدرها 284 ألف جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة .
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