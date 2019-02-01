كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - وفاة ربة منزل متأثرة بجراحها إثر انهيار حائط منزلها بالمنشاه سوهاج

استقبل مستشفى المنشاه المركزى بسوهاج، ربة منزل تبلغ من العمر 23 عاما، مصابة بجرح رضى بالرأس، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت عقب ذلك وذلك على إثر سقوط حائط عليها.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد وفاة ربة منزل عقب سقوط حائط عليها.

بالفحص تبين من التحريات وفاة أسماء ط إ 23 سنة ربة منزل وتقيم بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز، إثر إصابتها بجرح رضي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدها طارق إ ح 56 سنة بالمعاش وزوجها أحمد ف ع 24 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بحوش الماشية بالمنزل سقط عليها حائط، مما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهما أحد بالتسبب فـى ذلك.

جار تجرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.