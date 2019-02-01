كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - شاهد.. رامز جلال ينشر صورة من برومو فيلم "سبع البرومه"



نشر الفنان رامز جلال، صورة جديدة من فيلمه الجديد "سبع البرمبة"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام". وعلق "رامز" على الصورة قائلا "قريبا والله المستعان". وانتهى النجم رامز جلال من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "سبع البرمبة" المرشح للعرض فى موسم إجازة نصف السنة الجارى. فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثورت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب.





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