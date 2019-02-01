كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - شاهد.. هند صبري تتألق في أحدث صورة لها



نشرت النجمة هند صبري عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة بإطلالة كاجول. وارتدت "هند" تي شيرت أبيض وبنطلون جينز، وعلقت على الصورة قائلة: "ارتداء ابتسامة مع زيك لا يخرج ابدا من الاسلوب". يذكر أن آخر أعمال هند صبرى كان مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذى عرض رمضان قبل الماضى، وحقق نجاحا وقت عرضه، وهو من إخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته التونسى ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، وآخرون.





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