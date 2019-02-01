كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - رسميا - أليو سيسيه مستمر في قيادة أسود السنغال

أليو سيسيه

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميا تجديد عقد مدرب المنتخب أليو سيسيه حتى 2021.

وتولى سيسيه المهمة في مارس 2015 ونجح خلالها في قيادة أسود التيرانجا للوصول إلى دور الـ8 في أمم إفريقيا 2017، والتأهل لمونديال 2018 قبل توديع دور المجموعات بسبب اللعب النظيف لصالح اليابان.

ونجح أسود التيرانجا تحت قيادة أليو سيسيه المدافع الذي شارك في كأس العالم 2002، في التأهل إلى أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقال بيان صادر عن الاتحاد السنغالي "استمرارا للتعاون المبهر على صعيد النتائج خلال الأربع سنوات الأخيرة، توصل كلا الطرفين لاتفاق يقضي باستمرار تعاونهما خلال الـ30 شهرا المقبلة، حتى 31 أغسطس 2021".

وأشار تقرير لموقع afrik-foot إلى أن التجديد تم بناءً على رغبة رئيس الاتحاد السنغالي أوجستين سينجور على الرغم من مطالبة وزير الرياضة ماتا با بالانتظار حتى انتهاء أمم إفريقيا 2019 للحكم على مدافع باريس سان جيرمان الأسبق.

وسيرتفع الراتب الشهري لأليو بموجب اتفاق التجديد من 13 ألف يورو إلى 22 ألف، بعدما كان المدرب الأقل أجرا في مونديال روسيا الأخير من بين 32 منتخبا.

وقال أوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي بعد التجديد: "مكتوب باللونين الأبيض والأسود على العقد أنه يجب أن يصل إلى نهائي أمم إفريقيا 2019".

قبل أن يضيف أن فشله في تحقيق هذا الهدف لا يعني رحيله وإنما يعني معرفة حجم التوقعات المنتظرة في البلد الإفريقي.