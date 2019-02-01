كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - عاجل.. واشنطن تعلن انسحابها من المعاهدة النووية مع موسكو

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى اعتباراً من السبت.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، أنه "سنقدم إخطاراً رسمياً لروسياً بانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في غضون ستة أشهر".

وأوضح الوزير الأميركي أنه "إذا لم تعد روسيا للالتزام بالمعاهدة فسينتهي العمل بها".

واعتبر بومبيو أن الانتهاك الروسي يضع الملايين من الروس والأميركيين في دائرة الخطر ويؤثر على علاقتنا، مشيراً إلى أنه "عندما يتم تجاهل الاتفاق فهذا يستدعي رداً من جانبنا".

وقال: "طلبنا من الروس أن يفوا بالالتزامات خلال 60 يوماً وبالتالي وفرنا لروسيا وقتاً كي يثبتوا حسن النية".

لكن الوزير بيّن أنه "لا بد وجود مفاوضات لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.. نأمل أنه بتغيير روسيا لمواقفها يكون ذلك في صالح مواطنينا".