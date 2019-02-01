كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 6.25 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 - 5 جنيهات، الخيار الصوب بلغ من 4 – 7 جنيها، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.75 – 3.75 جنيه، وصل سعر البطاطس ما بين 3- 5 جنيها للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 - 10 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 8 - 12 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 5 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2.5 – 4.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 5 -7 جنيهات.