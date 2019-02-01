أشكال القلوب تسيطر على ملابس عيد الحب في العمل والسهرات

تسيطر الكلاسيكية على احتفالات عيد الحب، باعتماد أبرز رموزه وهو شكل القلب كعلامة أساسية لإطلالات اليوم، سواء كانت للعمل أو للجامعة أو حتى لسهرة رومانسية مع شريك الحياة.

ولإطلالات العمل نسّقي فساتين كاجوال عليها شكل القلب، أو اختاري كنزة شتوية عليها شكل القلب ونسقيها مع جاكيت باللون الأحمر وبنطلون كلاسيكي أسود اللون، أو نسقي بدلتك الرسمية بحزام مُزين بشكل القلوب، ولا تنسي أحذية الكعب العالي المزينة بالقلوب.

ولإطلالات الجامعة، لديك تشكيلة متنوعة ما بين تنسيق التيشيرت مع الكارديغان الأحمر أو اختيار تنورات مزينة بالقلوب، وكذلك البلوزات الطويلة والفساتين الكاجوال، ولا تنسي القبعات والنظارات الشمسية والأحذية الرياضية المزينة بالقلوب، وبالطبع هناك أيضًا الحقائب المزينة بالقلوب أو على شكل قلوب.

ولسهرتك الرومانسية اختاري البلوزة الشيفون السوداء المُزينة بالقلوب الحمراء أو فستان أحمر ماكسي مزين بالقلوب أيضًا، أو حتى الفستان القصير المزين بالقلوب، ومع الإكسسوارات ستصبح إطلالتك متكاملة.

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