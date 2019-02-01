دنيز تشاكير تُظهر تميُّزها بعد حصولها على حُكم البراءة

نشرت الفنانة التركية المثيرة للجدل دنيز تشاكير، صورة جديدة لها عبر "إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة "جريئة"، كما وصفها البعض، حيث ارتدت فُستانا باللون الأخضر الزيتي، بفتحة كبيرة كشفت عن صدرها وظهرها.

تأتي إطلالة تشاكير هذه بعد فترة من حصولها على حكم البراءة في قضية إهانة سيدات مُحجبات خلال وجودها في أحد المطاعم وذلك لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن بعض السيدات المحجبات رفعن قضية ضد الفنانة التركية إذ اتهمنها بالعنصرية بعد قيامها بالسخرية منهن، وأصدر القضاء التركي حُكمًا ببراءة الفنانة التركية بسبب عدم كفاية الأدلة.

وتنتظر الفنانة التركية على الصعيد الفني، عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "Vurgu" إلى جانب النجم التركي أركان بيتيكايا في 6 الشهر المقبل على قناة "Fox"، بعدما كان من المقرر أن يُعرض على قناة "Show"، إلا أن شركة الإنتاج رفعت ميزانية المسلسل بعد رفع أجور نجوم العمل؛ إذ سيحصل بيتيكايا على أجر 150 ألف ليرة تركية على الحلقة؛ أي ما يقارب الـ30 ألف دولار أميركي.

وتحصل تشاكير على 75 ألف ليرة تركية على الحلقة بما يقارب الـ15 ألف دولار أميركي، مع توقعات أن يحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، ودون أن تؤثر تصرفات النجمة التركية دينيز تشاكير المثيرة للجدل على نجاحه.

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