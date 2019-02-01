ماريا كاري "محتشمة" في حفلها الغنائي بالسعودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
فاجأت المغنية العالمية ماريا كاري Mariah Carey جمهورها ومتابعيها في أول ظهور لها بالمملكة العربية السعودية خلال إحيائها حفلها الغنائي، بإطلالة وصفها خبراء الموضة والأزياء بالمُحتشمة، على عكس ما كانت تتميز به من إطلالات غريبة، وغير اعتيادية، بالإضافة إلى أسلوبها الجرئ في أزيائها وملابسها.
أطلت "ماريا" على المسرح وهي ترتدي فستانًا أسود لامع وبأكمام طويلة حمل توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي أو "جسميكو" كما يطلقون عليه في الغرب، مصنوع من خامة فتافيت السكر، الذي يعد من أشهر التقاليع التي ظهرت العام الماضي ومستمر حتى الآن، وحرصت العديد من النجمات والإعلاميات على اعتماد تلك الخامة في مختلف المناسبات التي ظهرن فيها.
واعتمدت على تصفيفة الشعر المنسدلة على الأكتاف، وكعادتها اختارت درجات النيود في المكياج الخاص بها، والذي يكون مناسبا للغاية للون بشرتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكذلك "كاري" نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" لحظة وصولها إلى المملكة وظهرت فيه مع مرافقيها وطفليها وهي ترتدي ملابس محتشمة أيضًا.
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