كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - شريف جابر يطلب 100 الف دولار للهروب من مصر

نشر المدون مصري شريف جابر فيديو بعنوان “ساعدوني على الهروب من مصر”، لمساعدته على الحصول على جنسية دولة اخرى حتى يستطيع التنازل عن جنسيته المصرية والخروج من مصر.

وأعلن جابر في الفيديو إنه بحاجة إلى 100 ألف دولار للحصول على الجنسية من دولة مثل جمهورية دومينيكان والواقعة في الكاريبي.

وأشار إلى أنه “وعلى الرغم من عدم وجود سجل جنائي له، فقد منعه ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري من مغادرة البلاد رغم محاولاته العديدة وصادروا جواز سفره دون إبداء الأسباب خلال محاولته الأخيرة في أكتوبر الماضي”.

وكتب جابر قائلاً: “طلب البعض مني محاولة رفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر، ولكن ذلك كان مستحيلاً بالنسبة إلي لأنه لم يدرج على اللائحة بشكل قانوني”، مشيرًا إلى أن الأمن الوطني هو الذي وضع اسمه وليس المحكمة.

وأضاف جابر، الذي يتحدث عن الإلحاد والعلم في مقاطعه المصورة على “يوتيوب” إنه يلوم نفسه على كل لحظة قضاها في مصر، وقال: “اخترت عدم مغادرة بلدي على حريتي وشعوري بالأمان”.

وتم اعتقال المدون مرارًا بتهمة التجديف والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى الوقوف أمام القضاء بموجب قوانين “ازدراء الأديان” في مصر.

وقد لاقت دعوة جابر استجابة العديد من الاشخاص اذ يظهر على صفحته عى موقع باتريون ان لديه 883 داعم حتى اللحظة يقدمون له مبلغ 15797 دولار شهريا.