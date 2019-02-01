كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - تعرفوا علي ابنة أيمن زيدان من طليقته الكويتية

لا يعرف قسم كبير من جمهور الفنّان القدير أيمن زيدان أنه تزوج 4 مرات في حياته، فكانت اكثرها تحت الأضواء زيجته من الفنّانة نورمان أسعد، وأما أولاده فلا يبرز غالباً منهم إلا ابنته نورة، الناشطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولزيدان من زيجاته العديدة 5 أولاد هم غالب، وحازم، ونورة، ونوار الذي توفي في عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان، ويمنى التي تظهر في الصورة أعلاه.

وزيجة زيدان الأولى تمت في مطلع الثلاثينات من عمره، وزوجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني، واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاماً قبل الانفصال.

وتزوج زيدان للمرة الثانية، فجأة ومن دون مقدمات، من نورمان أسعد، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات “جميل وهناء”. ولكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج، إذ انفصلاً لأسباب غير معروفة، و لكنهما ظلا صديقين، و شاركا معا في بطولة مسلسل “ألو جميل ألو هناء” الجزء الثاني من مسلسل “يوميات جميل وهناء”.

وتزوج أيمن زيدان بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني، ولكن الانفصال وقع سريعاً بعد شهور قليلة، ورزق منها بإبنته يمنى.

وعاد مرة أخرى للزواج من نورمان أسعد، ودام الزواج لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى، وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها.

وتزوج أيمن زيدان مرة أخيرة عام 2007 عندما كان يقوم ببطولة المسلسل المصري “عيون ورماد”، فتعرف إلى السيناريست المصرية نشوى زايد، ابنة الكاتب الراحل محسن زايد، وتم الزواج في العام نفسه.

ويعتبر زيدان من أبرز الفنانين السوريين، بخاصة أنه صاحب الفضل الأول في نهضة الدراما السوريّة الحديثة منذ مطلع التسعينيات. وهو حامل الشهادة رقم “1” من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

