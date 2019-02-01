كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - نحصيل477 مليون ريال مستحقات مصريين بإحدى الشركات فى السعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" البالغ عددهم 10 آلاف و325 عاملا من خلال التنسيق مع السلطات السعودية، فضلا عن حصول عددا من العمالة بشركات أخرى على مستحقاتهم.

وكشف الوزير عن أن إجمالى المبالغ التي حصلوا عليها العاملين المصريين بالشركة 476 مليونا و303 آلاف و406 ريالات سعودى، فضلا عن تحصل مليون و557 ألفا و270 ريالا سعوديا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجة عن حل شكواهم لدى عدد من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، بذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها ، 477 مليوناً و 860 ألفا و670 ريالا سعوديا ، أى ما يوازى 2 مليار و252 مليونا و109 آلاف جنيه مصرى تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين، إن تقريرا بهذه الانجازات على مكتب الوزير، ضمن ما حققه المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة خلال عام 2018 ، فضلا عن قيامه بتوفير 198 فرصة عمل، ومراجعة واعتماد 750 تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى 16 ألفا و245 عقد عمل وشهادات استمرارية تم اعتمادها.

وأضاف أن المستشار العمالى قام بحل 420 شكوي بالطرق الودية ، وتم تحول 143 شكوى للقضايا بعد نفاذ الطرق الودية، ومازالت هناك 10 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالى 573 شكوى تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير.

كما قام بالرد على 5490 استفساراً، بجانب 12 زيارة ميدانية، و42 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة .

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بجده حاليا، بمتابعة مشكلة العمالة المصرية بشركة سعودي أوجيه ، فضلا عن متابعة 72 ألف طلب تنفيذ بالأحكام النهائية بوزارة العدل بالمملكة بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودى.