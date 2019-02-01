كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - سعفان يتابع أسباب حريق شركة ملابس بكفر الدوار ولا خسائر فى الأرواح

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بشأن حادث حريق شركة للملابس الجاهزة بكفر الدوار، حيث تبين أن الحريق حدث خارج الشركة، وهو عبارة عن مجموعة كراتين وقصاصات من الأقمشة كانت بجوار فناء الشركة، واستغرق نحو الساعة .

وأشار التقرير إلى أن العمال قاموا ورجال الحماية المدنية بإنقاذ الموقف تم إطفاء الحريق ولم ينجم أي وفيات إلا حدوث دخان مما أدى إلى اختناق أربعة عمال وتم نقلهم علي الفور لمستشفى المبرة بكفر الدوار، وتم عمل اللازم فورا وخرجوا سالمين ، ولم ينتج أي خسائر نتيجة للحريق .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين:"إن الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة بالبحيرة بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة ، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع ، وإعداد تقرير بذلك".

وأشار التقرير إلي قيام حمدي سيد أحمد مدير مكتب تفتيش العمل، ومني جلال الصافي بلبع المفتشة بالمكتب ، والكيميائية أمال رجب المفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الدورا بالانتقال علي الفور لمكان الشركة المذكورة لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقعه الحريق والذي بينه التقرير.