كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - سفيرا مصر وتونس يؤازران الزمالك قبل مواجهة بطل كينيا

الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار نيروبي فجر اليوم الجمعة، استعدادWا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني، في الكونفدرالية.

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

وكان في استقبال بعثة الفريق كل من هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، أيمن حافظ المنسق العام، ومحمد بدر، ومن السفارة المصرية كل من أحمد رأفت والعقيد محمد ضحى.

فيما قام السفير المصري في كينيا، خالد الأبيض، ومعه سفير تونس حاتم الاندلسي، بزيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فندق الإقامة.

وتمنى سفيرا مصر وتونس الفوز للفريق على جورماهيا الكيني الأحد المقبل في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكان في استقبال السفيرين هاني زادة رئيس البعثة والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.