كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: برشلونة يصطدم بريال مدريد

كأس ملك إسبانيا

اختتمت منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الخميس، بفوز ريال مدريد على جيرونا. وتجرى اليوم الجمعة، قرعة نصف النهائي، في الثانية والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي للقاهرة. ويتواجد في نصف النهائي فرق برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس. وأسفرت نتائج القرعة عن: مواجهة بين ريال بيتيس وفالنسيا. ومواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة. ستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير المقبل، بينما لقاءات الإياب ستقام يوم 27 من الشهر ذاته.

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