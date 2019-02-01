كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - وصول وزيرى السياحة والآثار تل العمارنة للإعلان عن كشف أثرى جديد بالمنيا

وصل، منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وعدد من السفراء المنطقة الأثرية بتل العمارنة بملوى جنوب المنيا، وذلك لاستطلاع الكشف الأثرى الجديد الذى سيتم الإعلان عنه غدا والذى قامت به جامعة المنيا.

وكان فى استقبال الوزيرين اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار.