إليسا تدعم تمثيل النساء في 4 وزارات لبنانية: «المرأة قادرة تثبت جدارتها»

أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها باختيار 4 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت إليسا: "مبروك للمرأة اللبنانية 4 وزارات بينهن الداخلية والطاقة والمياه.. المرأة قادرة تثبت أكتر من أيا وقت إنها جديرة بالثقة وبأهم المواقع"، متابعة: "وما فيما خص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي حصدت، خلال الساعات الماضية، آلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المشيدة بتمثيل المرأة في الحكومة اللبنانية.

وأصدر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أمس، مرسومًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، التي تتكون من من 30 وزيرًا، بينهم 3 وزراء لـ"حزب الله"، و4 وزيرات سيدات، بينهن ريا الحسن، أول وزيرة للداخلية والبلديات، في تاريخ لبنان.

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