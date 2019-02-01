جدل في لبنان بسبب حلقة "نيشان" عن أوضاع المثليات

تقدم عدد من المحامين بدعوى رسمية لوقف حلقة من برنامح "أنا هيك"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، لأنها تتحدث عن المثليات في لبنان.
كما طالب المحامون بوقف الإعلان الترويجي لها، ومنع عرضها، "منع بث حلقة البرنامج لليوم، ومنع الإعلانات الترويجية لها على القناة وفي مختلف الوسائل ذات الصلة"، لكن حكمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري-كريستين عيد، من جانبها رفضت الدعوى، وقضت بعرض الحلقة بشكل طبيعي.
وأثار الحكم حالة من الجدل داخل المجتمع اللبناني وصلت للحديث عنه عبر منصات السوشيال ميديا، وعلق نيشان مذيع البرنامج الذي يذاع على فضائية "الجديد"، على الحكم عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "هذا حكم القاضية ماري-كريستين عيد، وبناءً عليه، ألقاكم الليلة في حلقة #انا_هيك".
وبثت الحلقة في ميعادها الطبيعي، واستضاف نيشان عددا من المثليات اللاتي تحدثن عن ظروفهن خلال البرنامج، ووضع على البرنامج علامة "18+"، لتوعية الأسرة بأنها لا تلائم الشباب تحت السن.
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