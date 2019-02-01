كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - شاهدوا كيف طلب نيكولا معوض يد خطيبته أمام الجمهور

علّق الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ على فيديو عرضته الإعلامية منى الشاذلي، أثناء ظهوره معها في برنامجها “معكم”، الذي يعرض على شاشة “cbc”. الفيديو من حفل خطوبة الفنان نيكولا معوض في اليونان، والذي شغل العديد من المتابعين والمشاهدين.

وعلق معوض، إنه اتفق مع فريق عمل إحدى المسرحيات في اليونان على تحضير مفاجأة لخطيبته بعد صعوده الى المسرح لإعلانه بشكل مفاجئ عن حبه لها، وتقدم بالزواج منها أمام الحضور، كما شارك الجميع بعد ذلك في رقصة يونانية احتفالا بالخطوبة.

وتابع “انا ماجبتلهاش دبلة، لكني فضلت أني اديها دبلة والدتي كهدية، لاني كنت بعشق امي، وهي تستحق تلبس دبلت ماما بعدها» حسب قوله”.