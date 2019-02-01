كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - فى عيد ميلادها الـ 70 .. تعرف على بعض المحطات فى حياة الفنانة شهيرة



تحتفل، اليوم الجمعة، الفنانة شهيرة بعيد ميلادها الـ70، والتي التقت لأول مرة زوجها الفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم "صور ممنوعة" إخراج مدكور ثابت عام 1972، ونشأت بينهما قصة حب طويلة على مدار 6 أشهر مدة تصوير الفيلم، انتهت بالخطوبة قبل الانتهاء من تصويره، ثم الزواج بعدها بعدة شهور. وعملت شهيرة مع زوجها محمود ياسين في 3 مسلسلات درامية هم القرين وميراث الغضب واليقين. وقالت الفنانة شهيرة لـ"صدى البلد" إنها لم تبتعد عن الفن وتتمنى العودة له مجددا، نافية خلع الحجاب

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