كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - وزير يكشف التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة

تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات عديدة، لا سيما وأن البلاد تعيش تحت وطأة مؤشرات اقتصادية سلبية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية 9 أشهر، بسبب التجاذبات السياسية التي كانت قائمة حول الحصص الوزارية ومسألة توزيع الحقائب.

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، المحسوب على "حزب الله" إلى أن هذه الحكومة أمامها استحقاقات خطيرة، كبيرة ومهمة.

وقال في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن التحديات الداخلية تبدأ بالموضوع المعيشي والأمور الشعبية المطلبية من كهرباء وماء وغلاء ونفايات ومحارق، وهي تحتاج إلى جهد كبير ومتابعة حثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين".

ولفت قماطي إلى أن الحكومة الجديدة أمامها استحقاقات خارجية تتعلق بمواجهة إسرائيل والإرهاب التكفيري والضغوطات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف:"كذلك هناك الضغوطات الاقتصادية، ولذلك أمام هذه الحكومة إستحقاقات كبيرة لا تستطيع أن تتصدى لها إلا بحكومة وحدة وطنية، بتعاون وتآلف بين أعضائها جميعاً للتصدي للأخطار ولتلبية مطالب الشعب".

وشدد الوزير اللبناني على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن "حزب الله" يعمل بكل جهد لتكون حكومة وحدة وطنية، سواء كـ"حزب الله" أو كثنائي وطني شيعي أو كحلفاء وطنيين من كل الألوان، أي كل مسعانا مع كل الذين نختلف معهم في السياسة داخل الحكومة أن نكون في إطار وحدة وطنية لنكون في مصلحة الشعب والمواطن قافذين فوق الخلافات، باختصار ستكون حكومة وحدة وطنية لتلبية كل هذه الأهداف".

وأكد قماطي أن مكافحة الفساد هي هدف رئيس وأساسي في سياسة "حزب الله" القادمة، و"نعمل على إيقافه وسد منافذه بكل ما نستطيع من قوة متعاونين مع الجميع، مع الحلفاء في السياسة ومع الخصوم".

وشكل رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، أمس الخميس، حكومة جديدة تتألف من 30 وزيراً، تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في البلاد، بعد تعثر دام لـ 9 أشهر، على أن تعقد أولى جلساتها يوم السبت المقبل.

وتقسمت الحقائب الوزارية على رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" 11 وزيراً، "تيار المستقبل"6 وزراء، حزب "القوات اللبنانية" 4 وزراء، "حركة أمل" 3 وزراء، "حزب الله" 3 وزراء، "الحزب التقدمي الإشتراكي" وزيرين، "تيار المردة" وزير.